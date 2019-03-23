На Украине ближайшие сутки будет прохладно

На Украине в ближайшие сутки, 24 марта, погоду будет определять прохладная преимущественно сухая воздушная масса, более влажный воздух лишь на востоке и севере страны, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в восточных областях ожидается небольшой мокрый снег, днем на севере страны и Закарпатье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на высокогорье Карпат 4-9° мороза; днем 6-11° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 14°.



В Киеве 24 марта без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 марта самая высокая температура днем была 19,3° в 1913 году, самая низкая ночью -13,1° в 1952 году.



На Украине 25 марта ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем на Правобережье прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге 1-6 ° тепла, днем 7-12 ° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура в течение сутки около 0°.



В Киеве 25 марта ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

