НБУ дал неутешительный прогноз роста экономики

Экономический рост Украины в 2019 году временно замедлится до 2,5%, после чего снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне снижения политической неопределенности.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, основными сдерживающими факторами для роста в текущем году будут жесткая монетарная политика, необходимая для снижения инфляции к среднесрочной цели в 5% плюс/минус 1 п.п., а также сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.



При этом основным драйвером роста ВВП, как и в прошлом году, останется внутренний спрос – потребительский и инвестиционный.



В НБУ отметили, что обнародованные данные Государственной службы статистики об ускорении роста реального ВВП Украины в 2018 году до 3,3% соответствуют оценке регулятора.



По оценкам регулятора, в разрезе видов деятельности наибольший вклад в рост ВВП в прошлом году имели сельское хозяйство в результате рекордного урожая зерновых и масличных культур, а также секторы торговли и услуг благодаря устойчивому потребительскому спросу.



Кроме того, высокими темпами росло строительство и финансовый сектор экономики. Возобновился также рост в энергетике и добывающей промышленности на фоне низкой базы сравнения 2017 года.



В то же время ослабли показатели транспорта и перерабатывающей промышленности из-за логистических проблем и проведения ремонтов на металлургических заводах. Также сообщается, что обновленный прогноз будет обнародован в инфляционном отчете НБУ за апрель.

