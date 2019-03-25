В докладе Мюллера утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы кибератаками

Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера утверждает, что власти РФ пытались влиять на выборы в США в 2016 году с помощью организации "Агентство интернет-исследований", а также путем хакерских атак. Данная версия изложена в опубликованном минюстом США докладе по итогам проведенного Мюллером разбирательства.



"В ходе расследования спецпрокурора было установлено, что попытки повлиять на выборы осуществлялись со стороны России главным образом по двум направлениями. Первое включало в себя попытки российской организации "Агентство интернет-исследований" осуществлять в США дезинформацию и операции в соцсетях с целью посеять раздор и в конечном счете повлиять на выборы", - утверждается в материалах.



Согласно приведенной версии, "вторая составляющая предполагала попытки российских властей осуществить хакерские операции с целью собрать и распространить информацию для влияния на выборы".

