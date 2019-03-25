В Раде рассказали подробности согласования встречи Бойко с Медведевым

Решение о переговорах кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером было инициировано руководством партии, заявил в воскресенье депутат Верховной рады Вадим Рабинович.



Глава российского правительства Дмитрий Медведев в пятницу в своей подмосковной резиденции встретился с Медведчуком, Бойко и Миллером. Президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал поездку своих оппонентов в Москву. Он заявил, что украинские политики пытаются на коленях что-то вымолить у Кремля, а Украину хотят посадить на российскую газовую иглу.



"Это не единоличное решение Медведчука и Бойко, мы все вместе голосовали на политсовете за такое решение по одной простой причине. Надо сегодня находить в себе мужество, через вот этот визг, через вот эти бредни идти к экономически и политически правильным результатам", - заявил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".



По его словам, Украине нужно создать нормальные отношения со всеми окружающими странами.



"Уже и с Австрией успели поссориться, не пойми зачем. Поэтому, я считаю, это историческое решение - поехать в Москву и вступить в прямые переговоры. Это правильно с точки зрения нашей страны ", - отметил он.

