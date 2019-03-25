В Конгрессе США не исключили импичмента Трампа по итогам работы Мюллера

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа не исключена в свете завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

"Если в нем [докладе Мюллера] будут неопровержимые доказательства уголовной деятельности со стороны президента, то тогда Конгрессу потребуется рассмотреть вопрос о применении подобного средства. Если выдвижение обвинений [в адрес Трампа] будет предрешено", - уточнил Шифф.



Он повторил позицию демократов в Конгрессе, заинтересованных в ознакомлении с самим докладом спецпрокурора без купюр, а не в изложении документа министром юстиции США Уильямом Барром. "Доказательная база позволит нам предметно обсудить, что все это значит для американского народа, какие риски создает нам президент, какие шаги должен сделать Конгресс для защиты страны. Но ввиду отсутствия фактов судить об этом пока нельзя", - подытожил глава комитета по разведке Палаты представителей.



Министерство юстиции США должно в максимально кратчайшие сроки опубликовать целиком доклад по итогам расследования спецпрокурора Мюллера, сообщил Шифф в эфире телеканала CBS.



"Весь доклад должен быть опубликован в максимально кратчайшие сроки, чтобы мы могли оценить совокупность доказательств по вопросу о сговоре и выяснить, почему Боб Мюллер решил [больше] не предъявлять обвинения", - отметил конгрессмен.



Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе минюста США Уильяму Барру. Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера. Кроме того, он проинформировал юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах спецпрокурора. В Минюсте сообщили, что Мюллер не рекомендовал предъявлять каких-либо новых обвинений в связи с расследованием.



Шифф считает, что это решение не говорит об отсутствии доказательств вины американского лидера Дональда Трампа. "Боб Мюллер не может предъявлять обвинения президенту, - подчеркнул конгрессмен, сославшись на правила минюста. - Тот факт, что в будущем не будет обвинительных заключений ни по сговору, ни по препятствованию осуществления правосудия, не говорит нам об объеме доказательств". Иными словами, пояснил он, это не отменяет возможности нарушения закона со стороны Трампа, к тому же, считает Шифф, существуют "убедительные свидетельства" неправомерных действий со стороны приближенных президента.



Один из самых влиятельных демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) допустил, что конгрессмены могут обязать Барра и Мюллера явиться на открытые слушания в Конгресс, чтобы расспросить их о расследовании. "Я думаю, что это, безусловно, возможно", - ответил он на соответствующий вопрос в эфире CBS.



Джеффрис также высказался в поддержку публикации доклада Мюллера целиком. По его мнению, "американский народ заслуживает того, чтобы узнать, кем является Дональд Трамп". Конгрессмен подчеркнул, что демократы пытаются найти пути для сотрудничества с президентом и "не сосредоточены на импичменте".



Ранее сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, заявившая о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, призвала Барра выступить перед законодателями в Конгрессе и рассказать о завершившемся разбирательстве.



Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США 4 марта начал расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера. Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям, в том числе в Белый дом, министерство юстиции США, сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям, с требованием в течение двух недель предоставить запрошенные для расследования документы. В феврале о возобновлении аналогичного расследования в отношении Трампа и его окружения заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.



Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе минюста США Уильяму Барру. Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера. Кроме того, он проинформировал юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах спецпрокурора. В минюсте также сообщили, что спецпрокурор не рекомендовал предъявлять каких-либо новых обвинений в связи с расследованием.



Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Трамп, победивший в 2016 году, и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.



