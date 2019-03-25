Украинские полярники возьмут в Антарктиду копию томоса

Участникам украинской экспедиции в Антарктиде дадут с собой копию томоса автокефалии "новой церкви", сообщает пресс-служба национального Антарктического научного центра.



"Двадцать пятого марта в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Украины Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие 12-ти украинских полярников и на хорошее начало их работы в Антарктиде. Владыка вручит участникам экспедиции копию томоса, которая будет храниться на станции "Академик Вернадский", в часовне святого равноапостольного князя Владимира", - говорится в сообщении.



Также в пресс-службе заявили, что участники антарктических экспедиций попросили Епифания о переводе часовни на Антарктиде в лоно "новой церкви".

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

