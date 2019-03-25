В ЕС опровергли данные об антикоррупционном расследовании против Порошенко

Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба представительства ЕС на Украине.



Ранее лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что в OLAF и британская структура SFO начали антикоррупционное расследование против Порошенко.



"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения любой информации, которая может представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - приводит сообщение пресс-службы издание "Европейская правда".

