Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который является действующим главой государства, призвал лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Юлию Тимошенко извиниться за распространение лживой информации о том, что в ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко.



Ранее Тимошенко заявила, что Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) и британская структура SFO начали антикоррупционное расследование против Порошенко. Позже представительство ЕС на Украине опровергло эту информацию.



"Само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи", - говорится в заявлении штаба в Facebook.

