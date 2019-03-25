Федор Конюхов выжил в 12-балльном шторме в Тихом океане

Известный путешественник Федор Конюхов справился с 12-балльным штормом, настигшим его в Тихом океане 23 марта. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов, как передает ТАСС.



"Да, Федор пережил шторм. Сейчас ветер упал до 25 узлов, стало спокойнее", - рассказал Оскар.



По его словам, шторм разыгрался в восточной части Тихого океана в 1 300 милях (2 300 км) от мыса Горн на 51 градусе южной широты.



"Волны достигали 8 м в высоту. Они двигались со скоростью 90 км/ч - по ощущениям это все равно что автомобиль, который на такой скорости врезается в вашу лодку", - отметил он, добавив, что в понедельник ветер опять усилится, в океане снова может начаться шторм.



"Я думаю, такие шторма будут еще не раз, потому что Федор подходит к мысу Горн, а там всегда такая непогода", - отметил он.



Федор Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке "АКРОС". Он стартовал 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.



Лодка "АКРОС", на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту 9-метрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.



К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и побывал на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

