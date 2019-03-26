Опубликован трейлер нового фильма Тарантино

В сети появился трейлер нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Ролик опубликован на YouTube-канале

Sony Pictures Entertainment.



Криминальная драма рассказывает историю актера, пытающегося пробиться в индустрии кино вместе со своим дублером. Действия развиваются параллельно с преступлениями, организованными сектой «Семья» Чарльза Мэнсона.



Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэдд Питт. Кроме того, в нем снялись Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Тим Рот, Марго Робби и Люк Перри, для которого эта роль стала последней. Актер скончался 4 марта после перенесенного инсульта.



Весной 2018 года Тарантино заявил, что «Однажды в Голливуде» станет наиболее близкой к «Криминальному чтиву» лентой по сравнению с другими его работами. «Я могу сказать вам, что действие "Однажды в Голливуде" происходит в 1969-м, во время подъема контркультурной революции хиппи и нового Голливуда. Улица за улицей, район за районом, мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — пообещал кинематографист.



Мировая премьера «Однажды в Голливуде» состоится 26 июля. В российский прокат картина выйдет 8 августа.





