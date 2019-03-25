Масштабное присутствие российских СМИ не несет угрозы Беларуси - секретарь СБ

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась считает, что Минск не должен ограничивать трансляцию российских телеканалов в национальном медийном пространстве.



"Я не считаю, что у нас сейчас сложилась какая-то угрожающая диспропорция. То, что широко у нас присутствуют российские СМИ, это так. Но раз у нас общее информационное пространство, значит, как без этого? Особых угроз от этого я не вижу", - заявил С.Зась в интервью белорусскому порталу tut.by, комментируя недавно принятую властями концепцию информационной безопасности страны.



При этом глава Совбеза подчеркнул необходимость развития национального информационного контента на отечественных телеканалах. "Конечно, мы должны повышать долю своего контента в информационном пространстве и улучшать его качество. Запрещать какие-то другие - не тот путь, чтобы соблюдать баланс. Тем не менее, мы должны развивать свой белорусский национальный контент, повышать его конкурентоспособность и качество. Это главный путь", - сказал С.Зась.



По его словам, "нормы об информационном нейтралитете и информационном суверенитете никак не противоречат Союзному государству". "А общее информационное пространство (с Россией - ИФ) у нас и создано. У нас доступны все информационные средства, которые работают в России, и наоборот", - констатировал С.Зась.



Говоря в целом о позиции относительно присутствия иностранных СМИ в белорусском медийном пространстве, он пояснил, что "будут заходить" СМИ, несущие способствующий развитию белорусского общества продукт, а деятельность тех иностранных СМИ, "которые направлены на деструктив", будет ограничиваться.



Глава Совбеза также уверен, что "сейчас у нас обеспечивается информационный суверенитет, мы сами определяем порядок работы в информационном пространстве". При этом власти продолжат работу над сохранением и укреплением такого суверенитета.

