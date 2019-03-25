Сын Трампа раскритиковал посла США в Украине

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал посла в Украине Мари Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома. Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда". "Нам нужно больше Ричардов Гренеллов (посол США в Германии, - ред.) и меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", - написал Трамп-младший.



Отметим, что в Германии призывают объявить персоной нон грата посла США Гренелла после того, как он раскритиковал немецкий план оборонных расходов.



К сообщению Трамп-младший добавил ссылку на статью издания The Daily Wire, в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович должна быть отозвана с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.



"Нынешний посол Соединенных Штатов Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент", - сказал экс-прокурор США.



Издание со ссылкой на источник в Белом доме также сообщает, что "Трамп пытается убрать это пережиток Обамы с ее должности в Украине уже более года".



The Daily Wire - консервативное американское издание, которое неоднократно публиковало статьи, в которых впоследствии находили фактические ошибки или недоказанные заявления.



Ведущий американский сайт по факт-чекингу Snopes.com отмечает, что "DailyWire.com имеет тенденцию распространять истории, которые выводятся из контекста или не проверены".

