Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД, опубликованном в понедельник, 25 марта.



«Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.



Ранее ЦИК Украины отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) в аккредитации 24 россиян в составе миссии наблюдателей. МИД России назвал это решение Киева нелегитимным и дискриминационным.

