«Правила выживания» на «Интере»: единственная реальная книга жалоб и предложений

Во вторник, 26 марта, в 13:45 на телеканале «Интер» – премьера нового ток-шоу о качестве жизни «Правила выживания». Как жить в стране, где могут не выполняться законы и не действуют правила, где отменены многие стандарты? Каждый день мы рискуем своим здоровьем и даже жизнью. Этой программы могло бы и не быть. Но большинству людей просто некуда обращаться за помощью. И если не будет «Правил выживания», вас никто не предупредит об обмане и опасности. «Интер» решил создать «единую книгу жалоб и предложений» для того, чтобы вместе находить правду и добиваться справедливости. Проект научит зрителей правильно выбирать товары и услуги, а также защищать свои права. Ведущий – известный журналист Александр Лукьяненко.

« В ток-шоу «Правила выживания» мы говорим о качестве жизни, – рассказывает Антон Никитин, главный редактор телеканала «Интер» . – Слоган нашей программы – «Смотрите, чтобы выжить». Этот проект не просто о возможности что-то улучшить. Он – о возможности буквально выжить в тех условиях, которые нам навязывает действительность. Система стандартов и контроля в нашем государстве практически не работает. «Правила выживания» помогут зрителям быть более защищенными. Это очень важная программа».

В фокусе внимания «Правил выживания» – товары и услуги. В ток-шоу расскажут, как правильно выбирать хлеб, молоко, яйца, мясо, рыбу. Какую воду пить. Где можно делать маникюр и стричься без риска для здоровья. « Наше ток-шоу поможет разобраться и решить вопросы людей, которые уже попали в неприятную ситуацию, – говорит ведущий Александр Лукьяненко. – Задача проекта – совместными усилиями выработать список правил, как выживать в мире, в котором правила, по сути, не действуют. Ведь в Украине отменены ГОСТы, отменены «Книги жалоб и предложений», которые были единственным более-менее действенным механизмом для влияния на ситуацию. Наш новый проект – это, по сути, единственная в стране реальная «Книга жалоб и предложений», куда со своим вопросом или проблемой может обратиться любой человек, чтобы защитить себя и своих близких ».







Автор сюжетов «Правил выживания» – ведущая Вера Борсук, которая уже более 5 лет изучает потребительский рынок в рубрике «Качество жизни» программы «Утро с Интером». Вместе с исполнительным директором Союза потребителей Украины Максимом Несмияновым она отправится в проверочные рейды, чтобы показать реальные проблемы сферы услуг в Украине. « Главные нарушения, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, – антисанитария, неправильные условия хранения продуктов, несоблюдение температурных режимов, постоянные обманы покупателей, – рассказывает Вера Борсук . – Чтобы избежать неприятностей, потребителям нужно быть очень внимательными, все проверять перед покупкой и уметь защитить свои права. Если столкнулись с каким-то нарушением – сразу снимайте его на мобильный телефон, выкладывайте в соцсети или обращайтесь в программу «Правила выживания» . Мы постараемся помочь ».

Героями ток-шоу станут люди, пострадавшие от некачественных товаров и услуг, а также эксперты: врачи, диетологи, технологи, юристы, специалисты по определению качества продуктов. О схемах обмана потребителей расскажут производители, продавцы и работники сферы услуг. Многие из них согласились говорить только при условии, что их лицо будет скрыто.

Кроме того, гостями «Правил выживания» станут известные телеведущие, артисты и спортсмены. В первых выпусках программы своим опытом поделятся Ольга Сумская, Ирина Федишин, Светлана Вольнова, Петя Черный, Ярослава Руденко и другие звезды. Они расскажут зрителям о неприятных ситуациях, с которыми столкнулись.

В первых выпусках «Правил выживания» «разложат по полочкам» популярные продукты: хлеб, рыбу и мясо. А также расскажут обо всех нюансах салонного маникюра.

«Правила выживания» – это правила, которые важно знать каждому, чтобы избежать проблем, добиться справедливости и даже спасти жизнь!

Ток-шоу «Правила выживания» смотрите на телеканале «Интер» со вторника по пятницу в 13:45.