Шнуров рассказал, чем займется после роспуска Ленинграда

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров рассказал, чем планирует заняться после роспуска группы. Артист признается в интервью РБК, что увлекается живописью и создает картины в стиле брендреализма - концепции, придуманной им самим.



"Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь", - отметил он.



Свои картины он также продает. Самая дорогая работа Шнурова была продана, по его словам, "тысяч за 30 евро".



Согласно сформулированной Шнуровым концепции брендреализма, человек в 21 веке окружен не чистыми явлениями, а продуктами-брендами, которые сгенерированы искусственно.



"Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram", - добавил артист.

