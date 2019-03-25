Умер певец Скотт Уокер

Американо-британский певец Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили представители его музыкального лейбла 4AD. О причинах смерти ничего не сообщается.



«Уокер был уникальным и вызывающим титаном в музыкальном авангарде. Дерзкий и сомневающийся, он создавал произведения, которые осмеливаются исследовать уязвимость человека и безбожную тьму, окружающую его», — говорится в заявлении 4AD.



Скотт Уокер (настоящее имя — Ноэль Скотт Энджел) начинал свою карьеру в составе трио The Walker Brothers. В 1967 году он стал записываться сольно. Его ранние альбомы изначально не имели большого коммерческого успеха, но впоследствии оказали сильное влияние на многих музыкантов. Уокера называли своим источником вдохновения Том Йорк, Дэвид Боуи, Леонард Коэн, Джарвис Кокер, Алекс Тернер и другие.







Поздние альбомы Скотта Уокера — «Tilt» (1995), «The Drift» (2006) и «Bish Bosch» (2012) — отличаются экспериментальным звучанием и были высоко оценены музыкальными критиками.

