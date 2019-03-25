Половина украинцев поддерживают вступление в Европейский Союз

49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 44,2% - в Организацию Североатлантического договора (НАТО), курс на которые закрепила Рада в Конституции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Согласно ему, население спрашивали, каким интеграционным путем должна идти Украина.



В частности, 49% опрошенных поддержали вступление в ЕС, 12,9% - вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, 27,3% - против вступления в любой из указанных, 10,3% - затруднились ответить, 0,6% - отказались от ответа.



Также респонденты отвечали на вопрос: если бы сегодня проходил референдум о вступлении Украины в НАТО, то как бы они ответили.



44,2% опрошенных проголосовали бы за вступление в НАТО, 30,3% - против, 8,5% - не голосовали бы, 16,3% - затруднились бы ответить, 0,7% - отказались от ответа.



Опрос проводился с 14 по 22 марта методом личного интервью среди 2 004 совершеннолетних респондентов из 126 населенных пунктов всех регионов, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донбасса.



Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — к 25%, 2% — к 10% и 1,4% — к 5%.

