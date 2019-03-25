Песков объяснил сложности с обменом пленными

Обмен пленными застопорился из-за несовпадения подходов разных сторон к этому процессу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сказал в понедельник, 25 марта, после предложения украинской стороны обменять 25 россиян на 25 украинцев.



"Хочу напомнить вам слова российского президента о том, что российская сторона давно является сторонницей этого процесса и, в данном случае, все утыкается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что значит "всех на всех". К сожалению, здесь существуют нюансы в подходах", - сказал представитель Кремля.



Песков не стал отвечать на вопрос, в чем именно заключаются эти нюансы.

