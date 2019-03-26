В ближайшие дни в Украине похолодает

В ближайшие сутки, 26 марта, на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух из Скандинавии, погоду с осадками будут определять атмосферные фронты, сообщает в понедельник Укргидрометцентр. Во вторник на большей части территории Украины небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на юге и востоке, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и в Закарпатье местами 10-13°.



В Киеве - небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 марта самая высокая температура днем была 19,0 в 1983г., самая низкая ночью -9,3 в 1918г.



На 27 марта синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем, лишь днем в западных областях без осадков.



Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла; днем 4-9 ° тепла.



В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

