"Экс-сотрудник СБУ" заявил, что работал на Россию

В России в день СБУ в понедельник, 25 марта, состоялась пресс-конференцию Василия Прозорова, которого называют перебежчиком из Службы безопасности Украины.



"Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года я работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовых структур, в частности в районе проведения АТО", - рассказал мужчина.



Он заявил, что имел доступ к самым секретным данным, касающимся антитеррористической операции на Донбассе, и даже присутствовал на закрытых заседаниях СНБО.



Мужчина заявил в частности, что к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе причастна украинская сторона. "Мое личное убеждение, оно подтверждается информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона", – сказал он.



Свое "личное убеждение" Прозоров объясняет тем, что после падения Boeing последовала "феноменально быстрая реакция украинского руководства". "Однозначно сложилось мнение, что президент Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом", – отметил он.

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По мнению Прозорва, к катастрофе Boeing причастны два человека "нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов".



Также Прозоров заявил, что Киев изначально якобы предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса, которых хотели объявить пособниками террористов.



Также экс-СБУшник поведал о том, что в зоне боевых действий на Донбассе якобы есть украинские тайные тюрьмы, одна из которых находится на мариупольском аэродроме. Он заверил, что в их стенах происходит множество убийств, которые якобы лежат на совести полка Азов.



Перебежчик также выдал информацию о том, что СБУ якобы проводит операцию "пауки в банке", которая направлена на дискредитацию органов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". По его словам, все ликвидированные главари сепаратистов - якобы результат работы СБУ.



В СБУ озвученную информацию пока не комментируют.

