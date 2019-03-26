Книгоиздатели из России попросили ЮНЕСКО добиться отмены украинских санкций против издательств

Российский книжный союз обратился к ЮНЕСКО и другим отраслевым международным организациям с просьбой убедить Украину отменить санкции, введенные в отношении российских издательств и книжных интернет-магазинов.



В книжном союзе считают, что решение о санкциях «по сути, означает запрет ввоза на Украину книг из России». В организации подчеркнули, что санкции лишают миллионы украинцев доступа к книгам на русском языке.



C мая 2017 года в Украину ограничен ввоз книг из России. По данным Госкомтелерадио Украины, за это время в страну запретили ввозить 942 тысячи экземпляров книг, выпущенных в России.

