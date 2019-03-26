В Женеве обсудят правила игры для "боевых роботов"

Министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс выступил против введения так называемых боевых автономных систем вооружения, которые могут определять и поражать цели без вмешательства человека.



Об этом сообщает бельгийское издание Brussels Times.



"Дидье Рейндерс подчеркнул намерение Бельгии предотвратить появление боевых автономных систем вооружения (Lethal Autonomous Weapons Systems - LAWS), поскольку такие системы создают целый ряд гуманитарных и этических проблем. Обсуждение этой проблемы должно состояться в Женеве с 25 по 29 марта текущего года", - говорится в сообщении.



По мнению бельгийского чиновника, первый вызов заключается уже в том, какие именно виды оружия можно отнести к боевым автономным системам, а какие не подпадают под это определение. Правительство Бельгии надеется, что в результате обсуждения в Женеве удастся определить эффективный международный подход к решению этой проблемы, который станет реальным инструментом для контроля над таким оружием.



Как говорится в сообщении, Бельгия вместе с Люксембургом и Ирландией намерена представить в Женеве конкретные предложения по определению и ограничению LAWS.

