Кропачев с китайцами организовали коррупционную схему с украинскими госшахтами, - СМИ

Государство вынуждено закупать китайскую технику для государственных шахт по завышенным ценам. Такую коррупционную схему организовал Виталий Кропачев через компанию «Сани Украина». Об этом пишет Бизнес.Медиа в материале «Как украинские госшахты поднимают китайскую экономику»

«Государственные шахты оказались втянуты в масштабную коррупционную схему. Тендеры на поставку оборудования стабильно выигрывает ООО «Сани Украина». И это при том, что за полгода фирма успела на треть взвинтить цену на оборудование. В результате по уже объявленным в этом году торгам бюджет рискует переплатить 370 млн грн. Еще, как минимум, миллиард могут недополучить шахты: возможный срыв сроков поставок техники не даст возможности нарастить угледобычу», - говорится в материале.

Как пишет СМИ, ООО «Сани Украина» была создана в апреле прошлого года с уставным капиталом в 1 тыс грн. За несколько последних месяцев компания выиграла около двух десятков тендеров государственных шахт. В результате горняки получают оборудование китайского производства: фирма - официальный дилер Sany Heavy Equipment, входящей в структуру машиностроительного гиганта Поднебесной – Sany. Равноправным партнером в «Сани Украина» через ООО «Укрдонинвест» выступает Виталий Кропачев.

Смотрящий над угольной отраслью, как не раз называли Кропачева, успешно обходит тендеры в системе электронных закупок Prozorro. «Спарринг-партнерами «Сани Украина» на аукционах неизменно выступают исключительно фирмы самого «куратора» угольной отрасли или близкие к нему структуры (ООО «Маркленд», ООО «Днепропроммаш», ООО «Техпром», ООО «Укрдонинвест», ООО «Техэнергомаш», ООО «Девеленс», ООО «Донэнергоэкспорт», ООО «Визарремпром» и т.д.). Даже беглый взгляд на состав их собственников и бизнес-историю развеивает всякие сомнения в том, что эти участники могут составить реальную конкуренцию «Сани Украина», - пишет автор.

Кроме того, сами лоты Кропачев формирует таким образом, чтобы максимально отсечь других производителей и продать китайскую технику в 1,5-1,6 раза дороже. «Подтверждением тому могут служить тендерные торги, объявленные ГП «Шахта им.Н.С.Сургая», ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1», ГП «Селидовуголь», ГП «Мирноградуголь», ПАО «Лисичанскуголь» в январе-феврале 2019г. В ходе этих торгов шахтеры планировали закупить очистную и проходческую технику. Ожидаемая сумма закупки – 1 272,3 млн грн. Хотя аналогичная продукция наших машиностроителей, причем уже адаптированная к отработке пластов малой мощности конкретного региона, составляет не более 903 млн. грн».

В материале указывается, что отсутствие реальной конкуренции дает возможность «Сани Украина» бессовестно задирать цены. «За полгода предлагаемая фирмой техника подорожала на 33%. Например, за скребковый конвейер ГП «Селидовуголь» по мартовскому договору переплатит 22 млн грн. Вынуждены будут переплачивать и остальные заказчики. Поскольку нетрудно догадаться, кто освоит оставшиеся из 1 272,3 млн.грн. средства».

Как ранее сообщали СМИ, Виталий Кропачев является основным из основных претендентов на приватизацию «Центрэнерго», где он сейчас миноритарный акционер и главный поставщик угля на принадлежащие предприятию электростанции. Его имя регулярно всплывает в схемах, связанных с этой госкомпанией.