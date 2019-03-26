Китайская компания поплатилась за подделку Range Rover

Компания Jaguar Land Rover сообщила о победе в суде Китая над местным автопроизводителем. Компания продавала машины, в которых скопированы функции автомобиля Range Rover Evoque. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Jaguar Land Rover.



Спор между Jaguar Land Rover и Jiangling Motors Corp. длится с 2014 года, когда британская компания обвинила китайского производителя в использовании своих разработок. В пятницу, 22 марта, суд Пекина обязал китайскую компанию Jiangling Motors Corp. снять с продажи Landwind X7 и прекратить производство этой модели — в автомобиле китайский производитель скопировал пять уникальных черт Range Rover Evoque, счел суд. Согласно его решению, британская компания получит компенсацию, однако ее сумма не раскрывается. В Jiangling Motors Corp. решение суда еще не прокомментировали.



Автопроизводители давно обвиняют Китай в краже интеллектуальной собственности, однако победа иностранной компании в суде над местным производителем является большой редкостью, отмечает Bloomberg. Так, Honda Motor Co. обвиняла Shuanghuan Auto в копировании модели своего автомобиля CR-V, однако в 2004 году проиграла в суде. Подобные обвинения звучали и со стороны Porsche Automobil Holding SE.



Обвинения в краже интеллектуальной собственности китайскими производителями стали одной из главных причин начала торговой войны между США и Китаем. В целом каждая пятая компания в США заявляет, что китайские конкуренты крадут их разработки.



Согласно китайским законам, иностранные компании, которые хотят работать на китайском рынке в таких сегментах, как энергетика, телекоммуникации и автопром, должны создавать совместные предприятия с местными производителями. Такая практика и приводит к утечке технологий.

