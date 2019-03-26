Во втором туре Зеленский опережает Порошенко на 21%, - социологи

Артист Владимир Зеленский, который с большим отрывом лидирует в первом туре выборов, опережает действующего Президента Петра Порошенко на 21%, а лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко на 13% во втором туре выборов, в то время как Тимошенко опережает Порошенко на 7% во втором туре, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), социологической службы Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг".



Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.



Среди всех опрошенных во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 39%, а за Порошенко - 18%.



При выходе во второй тур Зеленского и Тимошенко за него готовы проголосовать 34%, за лидера "Батьківщини" - 21%.



В случае выбора во втором туре между Тимошенко и Порошенко за нее готовы отдать голос 26% опрошенных, за действующего Президента - 19%.



Опрос проводился с 5 по 14 марта методом личного интервью среди 15 000 совершеннолетних респондентов во всех регионах страны, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 0,8%.

