СМИ: Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения парламентом ее сделки с Брюсселем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщил телеканал iTV со ссылкой на достоверные, по его утверждению, источники, обладающие информацией о содержании состоявшейся в воскресенье в загородной премьерской резиденции Чекерс встречи главы правительства с членами своего кабинета и влиятельными консерваторами-евроскептиками.



Британский телеведущий Роберт Пестон сообщил, что получил информацию о том, что Мэй донесла информацию о готовности покинуть свой пост в случае одобрения сделки до ведущих представителей лагеря евроскептиков в парламентской фракции тори, в том числе до экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-главы правящей партии Иана Данкана Смита, экс-министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, известного парламентария Джейкоба Рис-Могга и других политиков, присутствовавших на встрече.



Однако, по мнению Пестона, даже возможная поддержка соглашения сторонниками Риса-Могга, объединенными в так называемую European Research Group (ERG) и 10 депутатов от союзнической для тори Демократической юнионистской партии все равно не обеспечит премьера достаточной для прохождения сделки поддержкой в парламенте, поскольку бывший замминистра по вопросам Brexit Стив Бейкер и другие пуритански настроенные депутаты от тори в любом случае выступают против заключенного соглашения.



В то же время министр труда и по делам пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила в понедельник журналистам, что Мэй не следует покидать должность премьера. Радд сказала, что считает, что премьер все "делает правильно, думает о национальных интересах и пытается положить конец" возникшему вокруг Brexit хаосу путем проведения своей сделки через парламент.

