Порошенко заявил о возможности увеличить стоимость аренды земли в пять раз

Стоимость аренды сельскохозяйственных земель может увеличиться в пять раз вследствие реформ.



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



"Нам нужно поднять уровень арендной платы за землю, чтобы повышать уровень жизни на селе. Государство начинает сдавать свои земли в аренду иногда вдвое дороже, чем частный собственник. Мы должны распространить эти стандарты на земли, которые принадлежат селянам", - заявил Порошенко.



"Только открытые аукционы с едиными стартовыми условиями могут упразднить диктат больших арендаторов. Вследствие правильных реформ мы можем увеличить стоимость аренды земли в пять раз", - спрогнозировал он.



По словам Порошенко, средняя ставка аренды с/х земель за несколько лет выросла с 3% до 10% денежной оценки земли, однако все еще является слишком низкой.



"В среднем сегодня стоимость аренды 52 евро за 1 га, который сдают в аренду пайщики. Это нереалистический показатель цены аренды на землю. У нас 52 евро, а в Литве, где земля хуже – 81 евро", - отметил Порошенко.

