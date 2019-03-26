Фонд гарантирования вкладов продлил сроки ликвидации четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок осуществления процедуры ликвидации четырех украинских банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.



Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 21 марта 2019 № 623 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ОАО "Укрбизнесбанк" сроком на один год с 24 апреля 2019 года до 23 апреля 2020 года включительно. ПАО "Банк" Софийский" сроком на один год с 25 апреля 2019 года до 24 апреля 2020 года включительно. ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" сроком на один год с 22 апреля 2019 года до 21 апреля 2020 года включительно. Ликвидации ПАО "Укринбанк" сроком на один год с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020 года включительно.



Ликвидации банка "Петкоммерц-Украина" и полномочия ликвидатора Александра Тимонина продлили с 22 апреля 2019 до 21 апреля 2020 включительно.



Срок ликвидации Укрбизнесбанку и полномочия его ликвидатора Ирины Стрюковой продлен с 24 апреля 2019 до 23 апреля 2020 года.



Ликвидация банка Софиевский перенесена на 24 апреля 2020 года. На такой же срок продлили и полномочия ликвидатора банка Александра Куренной.