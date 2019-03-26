Фонд гарантирования вкладов продлил сроки ликвидации четырех банков

Фонд гарантирования вкладов продлил сроки ликвидации четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок осуществления процедуры ликвидации четырех украинских банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 21 марта 2019 № 623 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ОАО "Укрбизнесбанк" сроком на один год с 24 апреля 2019 года до 23 апреля 2020 года включительно. ПАО "Банк" Софийский" сроком на один год с 25 апреля 2019 года до 24 апреля 2020 года включительно. ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" сроком на один год с 22 апреля 2019 года до 21 апреля 2020 года включительно. Ликвидации ПАО "Укринбанк" сроком на один год с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020 года включительно.

Ликвидации банка "Петкоммерц-Украина" и полномочия ликвидатора Александра Тимонина продлили с 22 апреля 2019 до 21 апреля 2020 включительно.

Срок ликвидации Укрбизнесбанку и полномочия его ликвидатора Ирины Стрюковой продлен с 24 апреля 2019 до 23 апреля 2020 года.

Ликвидация банка Софиевский перенесена на 24 апреля 2020 года. На такой же срок продлили и полномочия ликвидатора банка Александра Куренной.