84% украинцев собираются идти на выборы

По данным исследования, проведенного 5-14 марта 2019 года, 84% украинцев будут участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы Рейтинг. В частности, 53% опрошенных заявили, что однозначно пойдут голосовать на выборы, а еще 31% респондентов сказали, что, скорее всего, будут голосовать 31 марта, еще 5% заявили, что им "трудно ответить".





В то же время, 8% опрошенных сказали, что однозначно не пойдут на президентские выборы, а 3% ответили, что затрудняются, но настроены не идти на выборы.



Для исследования были опрошены 15 000 респондентов в возрасте от 18 лет.



Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.



В 2014 году, по данным ЦИК, явка избирателей на внеочередных выборах президента Украины составила 60,29%.

