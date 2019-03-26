Ценности современных азербайджанцев: традиции, толерантность и дипломатия

Философская наука давно признала, что национальная идея играет важную роль в жизни общества, в политической практике. Поэтому каждая нация должна обрести свою национальную идею как объективное отображение политического самосознания нации, иначе ее существование никак не оправдано. Если рассматривать толерантность и мультикультурализм как гуманистическое мировоззрение и признание культурных прав разных народов, живущих в одной стране, то в Азербайджане в результате претворения в жизнь мудрой государственной политики созданы все необходимые условия для свободного проживания многочисленных национальностей и сосуществования различных религий и культур.



Поэтому Азербайджан известен в мире как страна, экспортирующая не только нефть и газ, но и ценности толерантности и мультикультурализма.



Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма существовал веками, опираясь на гуманизм и общечеловеческие ценности – это устойчивый и последовательный политический курс государства, опирающийся основа социальной стабильности на национально-духовные, общечеловеческие, гуманистические ценности.



Сегодня представители других народов в Азербайджане говорят на родных языках, сохраняют национальные обычаи и традиции, не сталкиваясь ни с какими проявлениями дискриминации, свободно осуществляют деятельность в различных сферах и, как результат, вносят собственный вклад в общий процесс развития страны и общества.



Учитывая большой интерес к модели мультикультурализма в Азербайджане, одним из направлений его деятельности в рамках межкультурного диалога Фонд Гейдара Алиева, в частности, стало преподавание дисциплины «Азербайджанский мультикультурализм» в зарубежных странах. В настоящее время она преподается в университетах 11 стран мира, в том числе в Украине, под руководством филиала Украинского и Молдавского центра Азербайджанского мультикультурализма, при участии друга Азербайджана Аурелии Григориу.



Азербайджан всегда был очень близок к ценностям западной цивилизации, часто называемым «общечеловеческими ценностями». Поэтому Фонд Гейдара Алиева, организованный в Азербайджане, исходя из высоких моральных качеств азербайджанского народа, продолжает гуманную и гуманитарную политику общенационального лидера, а деятельность фонда направлена на изучение его богатого наследия, а также осознание и развитие новыми поколениями азербайджанцев идей национальной государственности, сформулированных Гейдаром Алиевым – Азербайджанство.



Мультикультурализм не случайное явление – он имеет глубокие исторические корни, основан на самом образе жизни азербайджанского народа. Именно это дало основание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву объявить 2016 годa «Годом мультикультурализма» в Азербайджане.



Фонд Гейдара Алиева проводит важную работу по сохранению и пропаганде всемирного материального и нематериального наследия, вносит большой вклад в доведение до мировой общественности мультикультурных ценностей, традиций толерантности азербайджанского народа.



Деятельность Фонда, возглавляемого Посолом доброй воли двух международных организаций — ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой и оказывающего значительную поддержку пропаганде традиций толерантности и мультикультурных ценностей во всем мире, высоко оценена на международном уровне.



Проекты Фонда охватывают такие направления, как развитие науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, воспитание молодого поколения, доведение до мировой общественности правдивой информации об Азербайджане.



Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева является доведение до мировой общественности правды об Армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. В числе реализованных проектов – издание на нескольких языках сборника буклетов «Карабахские реалии», отражающих историю армянской агрессии, книг «Война и наши культурно-исторические памятники», «Война против Азербайджана: под прицелом – культурное наследие», повествующих об армянском вандализме. В различных странах мира Фонд проводит акции, фото- и видеовыставки, посвященные Ходжалинскому геноциду.



Украина и Азербайджан успешно поддерживая друг друга в рамках многих международных организаций, в частности, в ООН, ОБСЕ, Совете Европы. Когда Азербайджан и Украина стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, Украина всегда пользовалась там поддержкой друг друга. Особенно остро сейчас стоят вопросы взаимной защиты суверенитета и территориальной целостности стран. Украина поддерживает позицию Азербайджана по статусу Нагорного Карабаха, Азербайджан занимает однозначную позицию в вопросе территориальной целостности Украины.



Однако социальные аспекты современного мира таковы, что «чужие» проблемы все чаще становятся всеобщими. Повышается ответственность средств массовой коммуникации, которые способны играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому диалогу и обсуждению, распространения ценностей терпимости и разъяснения опасности проявления безразличия по отношению к набирающим силу группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. Однако, проблема развития толерантности часто заканчивается простыми разговорами без перехода к конкретной практике. В связи с этим мне бы хотелось привести положительный пример толерантности, который существует в азербайджанском обществе.



С обретением независимости Азербайджан вступил на новый исторический этап развития, характеризующийся глубокими преобразованиями во всех областях общественной жизни на фоне подъема национального и религиозного самосознания.



Стремление Азербайджана обеспечить мирное соседство представителей различных национальностей и конфессий, сохранить стабильность в обществе находит отражение в гибкой политике государства, главной доминантой которой выступает культура толерантности. Фундаментом согласия и стабильности в обществе стал изначальный выбор в пользу формирования гражданской, а не этнической общности. При этом главным фактором успешности азербайджанской модели межэтнического согласия явилось сохранение баланса интересов этнических групп, не допускающего привилегированного положения одних и ущемления прав других. Пройденные годы независимого развития показали, что это самый разумный путь поддержания мирного соседства представителей различных национальностей и конфессий, сохранения стабильности в обществе.



В стране обеспечена уникальная возможность для представителей различных этносов сохранять свое культурное наследие, самобытность, традиции, язык. Созданы эффективные нормативно-правовые и концептуальные основы межэтнического согласия. Конституция Азербайджана гарантирует защиту интересов всех граждан независимо от этнической, расовой, религиозной или иной принадлежности. В ее нормах заложена основа для доверия и взаимоуважения между всеми этническими группами.



Кстати, на сегодняшний день подтверждение этому в Азербайджане как толерантной, развивающейся стране свободно проживают 30 тысяч граждан армянского происхождения, права которых ни в коей мере не могут быть подвергнуты дискриминации, даже несмотря на наличие конфликта.



Нельзя не заметить, как часто сегодня ведется полемика о поиске общенациональной идеи. Именно она помогала нациям в самые критические периоды их историй не только выжить и возродиться, но и стать великими. Но национальная идея не может появиться искусственно, она должна сама созреть в обществе. Азербайджану повезло в том, что благодаря усилиям нашего общенационального лидера Гейдара Алиева в обществе родилась и окрепла идея, которая и сегодня помогает всем нам выстоять в нелегких кризисных ситуациях. Имя этой общенациональной идее – азербайджанская толерантность. Эта толерантность имеет свое особое лицо, свою особую ментальность. Многолетнее совместное проживание представителей разных этносов выработало особый азербайджанский менталитет, который можно сформулировать как совокупность норм общественной жизни полиэтнического общества, характерных для каждого его представителя независимо от национальной принадлежности… Это внутреннее состояние человека, чуждое националистическим крайностям, обособленности и выраженное в стремлении к людскому единению, взаимообогащению народных и бытовых традиций.



В современном обществе толерантность, терпимость одного социального субъекта к социальным, политическим, этническим, конфессиональным и иным особенностям другого социального субъекта выступает непременным условием выживания и развития цивилизации, регулирования отношений на государственном уровне и уровне повседневных взаимоотношений.



Итоги: в условиях политической нестабильности, возникающих по всему миру террористических угроз и военных конфликтов, мы должны уделять особое внимание пропаганде ценностей терпимости, миролюбия, толерантности. В обществе, где нет ценностей мультикультурализма, возникают угрозы роста национализма, нетерпимости на религиозной и этнической почве, отрицание и неприятие всего, что на первый взгляд кажется чуждым. Принципы мультикультурализма, о котором все еще ведутся дискуссии среди политиков и ученых, здесь давно уже воплотились в жизнь и приносят свои плоды.



