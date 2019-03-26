Как выбрать перьевую ручку?

Каждый трудолюбивый человек с хорошим образованием сегодня может создать успешную карьеру. После того как он начинает добиваться успеха, возникает необходимость соответствовать имиджу удачливого бизнесмена. Требуются определённые элементы в виде дорогих часов, стильного галстука, кожаного портфеля. Также необходимы перьевые ручки. Рассмотрим некоторые особенности выбора такой ручки.

Статусный элемент

Для демонстрации своего благосостояния, успеха нужно использовать ручку от известного производителя. Если вам требуется предмет роскоши, то подумайте о ручках, в которых используются:

благородные металлы;



драгоценные камни.

Те, кто хочет пользоваться оригинальными, эксклюзивными вещами, могут приобрести изделие из ограниченной серии. Как правило, такой набор выпускается в связи со знаменательным событием. Вы получите сертификат с прописанным уникальным номером.

На что обратить внимание?

Качество ручки – важнейшее требование. Оно гарантируется компанией-изготовителем. Лучше всего выбрать продукцию, которая имеет пожизненную гарантию качества.

Известно, что качественные и дорогостоящие перьевые ручки поставляются в футляре, коробочке. Множество солидных компаний с большим вниманием относятся к изготовлению упаковки. Разные модели имеют разную ширину, определяемую по общепринятому стандарту. Данный параметр можно увидеть на упаковке, для его обозначения используются латинские символы.

Если для вас большое значение имеет хороший почерк, то стоит обратить внимание на изделия, на конце которых находится маленький шарик. С учётом направления пера происходят изменения в почерке. Как правило, для изготовления шарика используется золото или иридий. Если же вы левша, то вам стоит поискать специальную ручку, рассчитанную на людей, которые пишут левой рукой. У них чуть иной угол среза. Такие статусные предметы, как ручки паркер, создают настоящий имидж успешного предпринимателя. И к их выбору надо подходить очень внимательно.