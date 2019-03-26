ПФУ назвал сумму выплаченных субсидий за месяц

Пенсионный фонд по состоянию на понедельник, 25 марта, завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за месяц. Об этом сообщает ПФУ на своей странице в соцсети Facebook.



Так, на пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд грн. По сравнению с прошлым месяцем за счет надбавок и повышений субвенция выросла почти на 6 миллиардов гривен - в феврале Пенсионный фонд затратил на пенсии 30,97 миллиардов.



В то же время ПФУ на монетизированные субсидии потратил 3,98 млрд грн.

