Шевченко определился со стартовым составом на игру с Люксембургом

За час до старта встречи второго тура отборочного цикла на чемпионат Европы по футболу-2020 главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко объявил стартовый состав на матч против Люксембурга, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.



С первых минут на поле стадиона "Жози Бартель" выйдут следующие футболисты:



Андрей Пятов (к), Богдан Бутко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Руслан Малиновский, Роман Безус, Евгений Коноплянка, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Жуниор Мораес.



Запасные: Денис Бойко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко, Артем Шабанов, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Роман Яремчук, Сергей Болбат, Александр Караваев, Андрей Лунин.



В стартовый ростер Люксембурга попали Морис - Янс (к), Шано, Мальже, Карлсон - Родригес, Баррейро Мартинс, Кристофер Мартинс, Оливер Тиль - Венсан Тиль, Тюрпель.



Добавим, что старт в 21:45 даст финский рефери Маттиас Гестраниус.

