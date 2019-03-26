Пентагон выделил $1 млрд на стену Трампа

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник, 25 марта, дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США.



Отмечается, что Шанахан уполномочил командующего инженерным корпусом армии США приступить к планированию и выполнению программы стоимостью один миллиард долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб.



Средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США протяженностью около 91 километра, улучшение дорог и установку освещения в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).



По информации СМИ, это первый миллиард долларов, выделенный Дональду Трампу на возведение стены.

