Стивен Спилберг, Опра Уинфри и Джей Джей Абрамс будут создавать эксклюзивный контент для Apple

Корпорация Apple представила сервис Apple TV+, в создании контента для которого будут участвовать известные режиссеры и актеры. Презентация сервиса прошла 25 марта в Купертино.



Среди тех, кто будет создавать фильмы, шоу и сериалы для TV+, заявлены режиссеры Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс и М. Найт Шьямалан, актеры Джейсон Момоа, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, телеведущая Опра Уинфри.



Смотреть шоу из TV+ можно будет через приложение Apple TV для smart-TV, телевизионных приставок, айфонов, айпадов и компьютеров под управлением macOS. Доступ к эксклюзивному контенту будет продаваться по подписке (ее цена пока не объявлена). Сервис заработает осенью 2019 года; будет ли он доступен в России, Apple не уточнила.

