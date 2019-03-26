Раскрыты подробности съемок самой эпичной битвы «Игры престолов»

Оператор Шон Сэвэдж рассказал о том, как снималась сцена «Битва бастардов» из шестого сезона «Игры престолов». Видеозапись интервью с кинематографистом опубликована на YouTube-канале GameofThrones.



«Тот момент, когда Джона Сноу сбивают с ног и давят [дезертиры], и мы видим, как этот "бессмертный герой" оказывается одной ногой в могиле, — наверное, моя самая любимая сцена за все восемь лет работы», — отметил Сэвэдж.



Оператор признался, что эпизод не был прописан в сценарии именно так. Он добавил, что для актеров было придумано стоп-слово, чтобы в случае опасности для жизни съемочной группы можно было быстро остановить работу. По словам Сэвэджа, сцены, в которой Кит Харингтон вылезает из груды тел, также не было в сценарии. «Там видна настоящая борьба», — заверил он.







Шон Сэвэдж снимал масштабные баталии «Игры престолов» с 2010 года. Помимо «Битвы бастардов» он работал над «Битвой при реке Черноводной» (9 серия, 2 сезон) и «Красной свадьбой» (9 серия, 3 сезон). Эпизод «Битва бастардов» в 2016 году получила три премии «Эмми»: за лучший сценарий драматического сериала, режиссуру и спецэффекты.

