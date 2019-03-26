В Днепре пьяная компания напала на инкассаторов

Во вторник, 26 марта, в Днепре около отделения "А-банка" на улице Титова возник конфликт между несколькими молодыми людьми и инкассаторами, сообщает "Информатор".



По предварительным данным, конфликт возник из-за того, что трое молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, мешали проезду автомобиля инкассаторов. Затем молодые люди разбили одно из боковых зеркал. Инкассаторы, следуя инструкции, уехали на базу.



"Приехав на место инцидента, патрульные увидели компанию парней, которые находились у магазина напротив. Оказалось, что именно эти молодые люди повредили автомобиль инкассаторов. Свою причастность молодые люди не отрицали, но рассказали другую версию событий. По словам одного из парней, инкассаторская машина едва не сбила их, когда они переходили дорогу. Они сделали замечание водителю и, столкнувшись с его хамством, ответили тем же", - рассказали свидетели.



Полиция проверила молодых людей на наличие запрещенных веществ и предметов, однако ничего не обнаружила. На место вызвали следственно-оперативную группу. Парней доставили в райотдел для выяснения деталей происшествия.

