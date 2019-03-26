В Португалии сомневаются, что Мораес имел право выступать за сборную Украины

В Португалии сомневаются, что Украина имела право включать в состав сборной на стартовые матчи отбора Евро-2020 натурализованного накануне футболиста.



Речь идет о нарушении Статьи 7 устава ФИФА “Получение нового гражданства”. Об этом сообщает Sport Arena.



По мнению португальского издания Mais Futebol, нападающий Жуниор Мораес не имел права выступать за сборную Украины. Но условие того, что натурализованный футболист не должен иметь официальных матчей за другую национальную команду, в данном случае выполняется, как выполняются и другие требования устава ФИФА.



Вызывает вопрос только выполнение Правила ФИФА, согласно которому "игрок должен непрерывно проживать минимум пять лет после достижения 18-летия на территории соответствующей ассоциации". В данном случае все зависит от того, как ФИФА трактует положение “непрерывное проживание”, учитывая четырехмесячную отлучку Жуниора Мораеса в аренду китайскому клубу “Тяньцзинь Цюаньцзянь”.



В свою очередь издание Betnews365.com после консультации с юристами указывает, что: в Украине непрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в год; при определении количества лет, непрерывно прожитых в стране, для гражданства ФИФА включаются нормы местного законодательства; когда Мораес выступал в Китае в аренде, он суммарно провел в том году больше 183-х дней на территории Украины, а значит нарушения не было.



В ФФУ данную ситуацию пока не комментируют.

