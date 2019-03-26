Facebook удалил более 1,9 тыс. страниц и групп, связанных с Россией

Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.



"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам (социальной сети - ИФ) деятельности", - отмечается в заявлении.



В нем уточняется, что речь идет о 86 страницах, 64 аккаунтах в Facebook и 1757 группах.



Небольшое количество групп и страниц размешало информацию по таким тематикам, как политическое положение в Украине, в том числе ситуация на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция; также речь шла о ситуации в Крыму.

