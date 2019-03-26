За пять лет на Донбассе погибли 219 бойцов Нацгвардии

В Нацгвардии сейчас насчитывается 45 тысяч личного состава.



Об этом в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко.



"Немного цифр на 5 годовщину Национальной гвардии Украины: 45 тысяч личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тысяч); 34495 участников боевых действий; 1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три Героя Украины (посмертно) генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов; всего - 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне; 14 пропавших без вести. С Днем Национальной гвардии Украины", - написал Шевченко.



Как сообщалось, 26 марта отмечается День Нацгвардии Украины.



Праздник установлен согласно Указу Президента от 18 марта 2015 года, "... учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка".

