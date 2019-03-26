В Британии три члена правительства заявили об отставке из-за Brexit

В Великобритании три члена правительства, несогласные с политикой премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, подали в отставку после того, как парламент накануне решил провести серию голосований о дальнейшей судьбе выхода страны из ЕС. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает ВВС.



В частности, парламентский заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и парламентский заместитель министра здравоохранения Стив Брайн заявили, что уходят в отставку.



Харрингтон обвинил правительство Мэй в том, что он "играет в рулетку с жизнями и средствами для существования подавляющего большинства людей в этой стране, которые работают или иным образом зависят от бизнеса".



Напомним, Палата общин Великобритании 25 марта поздно вечером проголосовала за то, чтобы в среду провести голосование по различным сценариям выхода из тупика, в который зашел Brexit.

