«Правила выживания»: как выбрать качественный хлеб?

Сегодня, 26 марта, в 13:45 на телеканале «Интер» состоится премьера нового ток-шоу «Правила выживания» с ведущим Александром Лукьяненко. Первый выпуск программы будет посвящен хлебу – продукту, который занимает почетное место на нашем столе. В студии ток-шоу соберутся специалисты, которые помогут зрителям выбрать свежий, вкусный, а главное, безопасный хлеб.



В ароматной, с хрустящей корочкой буханке покупателя могут ждать неприятные сюрпризы. Например, житель Запорожья однажды обнаружил в хлебе в герметичной заводской упаковке живого таракана, а Татьяна Дьячук из Шепетовки нашла мышь! Как это возможно? И что делать, если вы сами столкнулись с подобной проблемой?



Антисанитарные условия, в которых иногда выпекают и продают хлеб, не единственная неприятность, подстерегающая потребителей. Многие замечают, что раньше этот продукт был и ароматнее, и вкуснее, да и хранился дольше. Сейчас же он может заплесневеть уже на следующий день.







«Плесень – это грибы, а хлеб – очень благоприятная среда для их размножения, – говорит эксперт ток-шоу «Правила выживания», микробиолог Оксана Вольская. – Некоторые обрезают плесень и едят хлеб! Это роковая ошибка! Само тело плесени имеет структуру разветвленной паутины, которая опутывает весь хлеб и совершенно невидима. В этом случае мы все равно рискуем полакомиться опасными микотоксинами. Споры могут попасть в организм, вызвать сильные аллергические реакции и привести к поражению внутренних органов. Самое ужасное, что вы можете не сразу почувствовать симптомы. Поэтому, как только замечаете плесень – сразу выбрасывайте продукт».



Почему так быстро образуется плесень на хлебе? Как выбрать качественную буханку? Что делать, если вы отравились хлебом? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят эксперты «Правил выживания»: автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов; президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Череда; микробиолог Оксана Вольская, гастроэнтеролог Наталья Дяченко; диетолог Нина Радзиевская; пекарь, эксперт по здоровому питанию Игорь Лаврешин; адвокат Ярослава Авраменко и актриса Ольга Сумская.



«Хлеб – всему голова. И его покупка – очень ответственный процесс, – считает Ольга Сумская. – Чтобы знать все о качестве продуктов, понимать, что мы покупаем и что едим, нам нужны «Правила выживания».



Выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный хлебу, смотрите сегодня, 26 марта, в 13:35 на телеканале «Интер».



