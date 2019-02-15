Украина вернулась в топ-40 рейтинга паспортов

За три месяца 2019 года Украина поднялась в рейтинге паспортов мира с 41-го на 40-е место из 128 стран. Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов, составленного компанией Henley & Partners.



Согласно обновленному рейтингу, 40-ю строчку с Украиной делят Никарагуа и Тувалу. На 39-м месте расположилось Вануату со 129 безвизовыми странами.



При этом первое место в Индексе разделили Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств. Германия потеряла безвизовый доступ в Узбекистан, и заняла 2-е место с показателем 188 стран. Третье место разделили сразу 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция - со 187 безвизовыми странами.



Великобритания и США все больше отдаляются от первого места, которое они занимали в 2015 году. Так, Великобритания сейчас находится на 5-м месте (185 стран без визы), США – на 6-м (184 страны).



В то же время паспорта стран, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, занимают высокие позиции. Мальта за три месяца поднялась с 9-й на 8-ю строчку рейтинга. Она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию.

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Результаты Кипра не изменились: 16-е место и 173 страны без визы. Черногория, которая должна запустить свою инвестиционную программу в ближайшие месяцы, поднялась на 19 строчек с 2009 года, и сейчас занимает 43-е место с показателем 124 страны.



А вот на последнем, 104-м месте рейтинга оказались неспокойные Ирак и Афганистан - у них по всего по 30 безвизовых стран.

