В США хотят усилить энергонезависимость Европы

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоресурсов для стран Центральной и Восточной Европы для избавления их от российского влияния. Об этом во вторник, 26 марта, сообщило агентство Интерфакс.



Законопроект поддержали 391 голосом. За выступили 224 демократа и 167 республиканцев.



Документ призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.



Согласно законопроекту, все это должно быть целью американской внешней политики и поддерживаться соответствующими дипломатическими усилиями.



Кроме того, предусмотрена прямая поддержка США строительству трубопроводов, которые должны помочь реализации этой цели.



Чтобы стать законом, документ должен пройти голосование в Сенате, а после этого отправиться на подпись к президенту США.

