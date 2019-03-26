В жизненно важных приборах для сердца обнаружили смертельную уязвимость

Один из крупнейших производителей медицинского оборудования, компания Medtronic, подтвердила, что многие их приборы, предназначенные для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, могут быть взломаны и потенциально опасны для жизни пациента. Об этом сообщается в сводке агентства, входящего в структуру министерства внутренней безопасности США.



По данным ведомства, прибор использует незашифрованный беспроводной протокол связи, который потенциально позволяет хакерам поменять настройки на устройствах, что создаст смертельную опасность для их владельца. Всего в список небезопасных попали более 20 моделей устройств компании. В сводке степень опасности оценивается в 9,3 балла из 10 возможных, где 1 — минимальный. Для осуществления взлома нужны минимальные познания во взломах.



В компании уже выпустили заявление, в котором подтвердили наличие уязвимости, но при этом посоветовали продолжить использование устройств, так как ценность приборов перевешивает потенциальные риски.



В Medtronic добавили, что пока у них нет данных о хотя бы одном успешном применении уязвимости и что они уже работают над обновлением, которое закроет брешь в системе безопасности. Беспроводной протокол под названием Conexus отвечает за передачу данных между приборами, мониторами наблюдения и врачами.

