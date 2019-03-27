Трижды участвовавшая в реалити-шоу Памела Андерсон призвала запретить их

Актриса и фотомодель Памела Андерсон выступила за запрет реалити-шоу. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.



«Понравилось ли мне участвовать в реалити-шоу? Пожалуйста, больше никаких реалити-шоу или реалити-звезд. Даже Франция загрязнена ими — это эпидемия безобразия, поверхностных соревнований, ужасная и эксплуатирующая артистов», — написала артистка. Сама она трижды появлялась в подобных проектах: она приняла участие в «Большом брате», «Танцах на льду» и «Танцах со звездами».



Актриса добавила, что агенты вынуждают людей сниматься в реалити-шоу, после чего те чувствуют себя «использованными и грязными». Она призналась, что заработанные на таких передачах деньги тратила на благотворительность, чтобы «найти искупление».



51-летняя Памела Андерсон известна по ролям в таких сериалах и фильмах, как «Спасатели Малибу», «Не называй меня малышкой», «Стрипперелла» и «Супергеройское кино».

