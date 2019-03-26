Роналду пропустит около 2 недель из-за травмы

Португальский форвард итальянского футбольного клуба “Ювентус” Криштиану Роналду пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче против Сербии (1:1) в рамках отбора Евро-2020.



Португалец уверен, что успеет восстановиться от травмы задней поверхности бедра до четвертьфинала Лиги чемпионов против голландского “Аякса”.



“Не больше, чем через две недели я буду в порядке. Я не переживаю из-за этой травмы. Я знаю свое тело. Не более двух недель”, - цитирует Роналду Sport Arena.



Таким образом, Роналду пропустит матчи против “Эмполи” (30 марта), “Кальяри” (2 апреля) и “Милана” (6 апреля). Поединок против “Аяксв” состоится 10 апреля.



Напомним, 25 марта капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не доиграл матч отбора на Евро-2020 против Сербии (1:1) из-за мышечной травмы задней поверхности правого бедра. Форвард “Ювентуса” был заменен на 31-й минуте матча.

