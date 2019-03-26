Последний тренд

Как-то время застыло. У меня одного такое ощущение? Последняя неделя перед днем «X» тянется бесконечно долго. Прав был старик Эйнштейн: все, с...ка, относительно. Даже время. Теперь о тех, кто начинает зарабатывать по-крупному, то есть о представителях древнейшей социологической профессии. Их время настало! Опросы за несколько дней до выборов очень востребованы. Как и истории о «президентском братоубийстве».



Лидер фракции «БПП» Артур (достаточно одного имени) сообщил, что подает в суд на «плюсы» от имени Петра Порошенко. У меня, во всяком случае, сложилось именно такое впечатление. Жутчайшая ложь, отборные «помои» и попытка очернить безупречную репутацию многолетнего лидера нации. Страшный случай. Совсем, значит, медиа-шавки Коломойского сорвались с привязи. Науськали их на того, кто идет «своим шляхом». Они лают, а он идет. И через несколько дней исчезнет за горизонтом событий. Вроде у Эйнштейна есть такой термин. Короче, есть черная дыра. В хорошем, не сексистском смысле слова. И у нее есть условная граница, за которой все затягивается к е...ням. Вдобавок пространство и время меняются местами. Не знаю, к чему это пишу. Видимо, выборами навеяло.



Так вот, сейчас самое время для социологов рубить зелень под корешок. Отличился Киевский международный институт социологии, который «срубил» дважды. Сначала сольно, а затем в составе социологической «концессии» в виде «пула». Никаких моральных норм… Руководство КМИС застенчиво приняло конверт и опубликовало данные, в соответствии с которыми Зеленский, конечно, рвет всех, но второе место занимает Петр Алексеевич. С большим пятипроцентным отрывом от Юлии Тимошенко. То есть гарантированно выходит во второй тур, «кидая» Кыцюндера через томос. Аллилуйя!



Руководство КМИС застенчиво приняло конверт и опубликовало данные, в соответствии с которыми Зеленский, конечно, рвет всех, но второе место занимает Петр Алексеевич. С большим пятипроцентным отрывом от Юлии Тимошенко.

Считается, что люди, работающие в «Uber» или в «Уклоне», очень точно отражают «срез настроений» общества. Они общаются с сотнями пассажиров, получают иногда в дыню и прекрасно знают, что происходит в социуме. Поэтому политологам «БПП» даже не надо напрягаться. Прыгнул в тачку, спросил таксиста: «за кого будете голосовать?». И все, расслабился, поскольку все водилы, естественно, за Петра Алексеевича.

Буквально через пару часов появилось второе социологическое исследование. На этот раз коллективное: КМИС, Центр имени Разумкова, агентство «Рейтинг». Опрошено 15 000 (!) доверчивых граждан, которые нарисовали следующую картину. Впереди на зеленом коне клоун, а вот у Порошенко и Тимошенко разница всего в две десятых процента. И Юлия Владимировна очень даже может выйти во второй тур с Зеленским. Неискушенный читатель может возмутиться: как так? Сначала КМИС рисует картину гарантированного выхода гаранта во второй тур, а затем соглашается с тем, что никто ничего не гарантирует, а шансы у Пети и Юли практически одинаковые. Объясняю: бывает и не такое. Вот что кэш животворящий делает!Подождите, еще будет небольшой промежуток между первым и вторым турами. Вот там чудеса начнутся такие, что вообще даже в лифт не влазят! Имею в виду коробки с гонорарами. Добавьте к этому экзит-полы, и вы поймете, почему социологи могут жить как беззубые вампиры. То есть от выборов к выборам. Анекдот про вампиров, безусловно, крайне пошлый. Но в тему.Вообще, сейчас, когда до начала конца остались считанные сутки, можно найти результаты социологии на любой вкус. Переживаешь за Тимошенко? Вот тебе тридцать процентов с небольшим кончиком. Побеждает в первом туре с солидным запасом. Тебя прельщают лозунги пока еще действующего президента? Не все потеряно! Главное, ориентируйся на опросы таксистов. Это крайне модный тренд в среде «порохоботов». Считается, что люди, работающие в «Uber» или в «Уклоне», очень точно отражают «срез настроений» общества. Они общаются с сотнями пассажиров, получают иногда в дыню и прекрасно знают, что происходит в социуме. Поэтому политологам «БПП» даже не надо напрягаться. Прыгнул в тачку, спросил таксиста: «за кого будете голосовать?». И все, расслабился, поскольку все водилы, естественно, за Петра Алексеевича. Осталось только разместить эту новость в бложике с подобающим случаю заголовком – «Крепнет народная любовь к лидеру нации».Классическим примером является пост в формате «высер» некоего известного украинского «мытця» Сашко Рыльника. Некоторым он известен как Лирнык. Но не суть. Человек за четыре дня 27 раз пользовался услугами такси. Наркокурьеры и то меньше ездят. Такая у Рыльника работа. То в булочную за хлебом надо, то на концерт, то в центр реабилитации, то еще куда-то. Горячее время сегодня. Вся страна на ушах. Готовится дать достойный отпор извращенной российской гибридной агрессии. Опрос, проведенный среди таксистов Сашком, привел к фантастическому результату – Порошенко почти побеждает в первом туре. Все водилы, услышав «Зе» и «Юля», начинали страшно материться. Многие даже плевались, хотя в машине это сделать довольно проблематично. Их попускало только тогда, когда звучали знакомые с детства слова – «армия, мова, вира». Тут суровые лица таксоводителей разглаживались, они исполняли гимн Украины и выражали твердую уверенность в победе лидера. Лирнык-Рыльник на всякий случай опросил еще одну, крайне репрезентативную группу избирателей. Это охранники автостоянок. Соль земли украинской. Результат тот же. Практически стопроцентная поддержка Петра Алексеевича. О чем это говорит? О том, что каждый может найти себе комфортную картину мироздания. Над решением данной задачи работают социологи, политологи, имиджмейкеры и поставщики легких наркотиков. Все получается.Даже впавшие было в уныние работники центрального штаба Порошенко начинают ощущать надежду. Ирина Геращенко настолько ободрилась, что предложила законодательно закрепить обязательность дебатов между первым и вторым турами. Не прячьте вашего Зеленского, пусть выйдет на честный поединок с Петром! Естественно, Порошенко порвет Зе, как тузик грелку с горячей водой. Точнее, с холодной, поскольку горячей воды по-прежнему нет. Лидер быстрым хорошо поставленным движением выбьет у Вовы мобильный телефон, наушник из уха, куда ему транслируют подсказки с шестисекундной задержкой, затем ущипнет за нос и сорвет шапку. Все! Дебаты выиграны всухую! Порошенко побеждает во втором туре. Если выйдет в первый. Что не ясно?!