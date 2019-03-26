В Украину заходит французская авиакомпания

Французская авиакомпания Aigle Azur во вторник, 26 марта, объявила о выходе на украинский рынок. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил гендиректор и президент компании Франц Ивлен, передает LIGA.net.



Как сообщается, с 18 апреля компания запускает рейсы из Киева в Париж (аэропорт Орли). Они будут осуществляться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье).



На линии используется Airbus A320. Цена на билет - 74 евро в одном направлении.



Сейчас в Париж из Киева прямые рейсы выполняют МАУ и Air France.



Авиакомпания специализируется на чартерных и регулярных рейсах. Обслуживает 15 направлений. В 2018 году перевезла 2 млн пассажиров.

