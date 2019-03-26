Ледники Гренландии перестали таять - ученые
Группа ученых заявила о том, что ледники Гренландии перестали таять и даже начали наращивать ледяной покров. Об этом свидетельствуют кадры, снятые за последние годы с воздуха, пишет ТСН.
Однако эксперты допускают, что данный эффект может быть временным, поскольку вредные выбросы от деятельности человечества продолжают накапливаться в атмосфере.
Известно, что таяние ледников на Земле напрямую связано с проблемой глобального потепления.
Источник: Корреспондент
14:59